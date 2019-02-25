В Украине засветился роскошный элитный внедорожник Brabus B63-700

Название намекает на мощность авто - именно 700 лошадиных сил у его твин турбодвигателя V8 на 6 литров.

В Украине засветился очередной интересный и супердорогой автомобиль. В этот раз им стал элитный внедорожник Brabus B63-700. Об этом сообщает ТопЖыр.

Читай также: В 2000-х ЗАЗ хотел создать современный “Горбатый“ Запорожец - фотографии

Название намекает на мощность авто - именно 700 лошадиных сил у его твин турбодвигателя V8 на 6 литров. До 100 км в час машина разгоняется за 4,4 секунды. Максималка у внедорожника - 300 км в час. На моторе даже есть позолота - не для красоты, а для улучшения теплоотвода.

Читай также: Какие новые автомобили до 10 тысяч евро можно купить в Украине

Внешне авто можно отличить по необычной радиаторной решетке, карбоновому капоту и широким крыльям. Стоимость авто 145 тысяч долларов за сам Mercedes GLS 63 AMG, плюс 70 тысяч долларов за тюнинг.

Ранее сообщалось, что появилось первое официальное фото нового крутого кроссовера SEAT.