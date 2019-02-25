В Украине засветился роскошный элитный внедорожник Brabus B63-700
В Украине засветился очередной интересный и супердорогой автомобиль. В этот раз им стал элитный внедорожник Brabus B63-700. Об этом сообщает ТопЖыр.
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Название намекает на мощность авто - именно 700 лошадиных сил у его твин турбодвигателя V8 на 6 литров. До 100 км в час машина разгоняется за 4,4 секунды. Максималка у внедорожника - 300 км в час. На моторе даже есть позолота - не для красоты, а для улучшения теплоотвода.
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Внешне авто можно отличить по необычной радиаторной решетке, карбоновому капоту и широким крыльям. Стоимость авто 145 тысяч долларов за сам Mercedes GLS 63 AMG, плюс 70 тысяч долларов за тюнинг.
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