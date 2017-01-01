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Итоги льготной растаможки: Средний возраст растаможенных авто на еврономерах

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Статистика объясняется тем, что наплыв владельцев сильно подержанных автомобилей в таможенные отделения усиливался к концу льготного срока.
Возраст растаможенных автомобилей в декабре-январе в среднем составил 14 лет
Возраст растаможенных автомобилей в декабре-январе в среднем составил 14 лет
depositphotos.com

В конце срока льготной растаможки евроблях можно подвести некоторые любопытные итоги и проанализировать статистику. О количестве растаможенных автомобилей уже говорили, а что насчет возраста авто? Статистику опубликовал ресурс Опендатабот.

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Возраст растаможенных автомобилей в декабре-январе в среднем составил 14 лет. В предыдущие месяцы средний возраст был на 7 лет меньше.

Такая статистика объясняется тем, что наплыв владельцев сильно подержанных автомобилей в таможенные отделения усиливался к концу льготного срока.

В предыдущие месяцы средний возраст был на 7 лет меньше
В предыдущие месяцы средний возраст был на 7 лет меньше
https://opendatabot.ua/

Ранее сообщалось, что льготный период закончится в 24:00: Как растаможить авто со скидкой после “Дня X“.

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Теги: растаможка, евробляхи, статистика, исследование
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