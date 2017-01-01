ТОП-10 самых ненадежных авто прошлого года по версии экспертов США
Американские эксперты в результате масштабного исследования составили рейтинг самых ненадежных авто прошлого года.
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В Сети опубликовали очередной интересный рейтинг авто от экспертов ресурса Consumer Reports. В этот раз американские эксперты в результате масштабного исследования составили рейтинг самых ненадежных авто прошлого года. Какие авто не стоит покупать – смотрите в списке.
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ТОП-10 самых ненадежных авто
- Jaguar F-PACE
- Buick Enclave
- Tesla Model X
- Chevrolet Silverado 2500HD
- Cadillac CT6
- Cadillac Escalade
- Kia Cadenza
- Alfa Romeo Giulia
- Cadillac CTS
- VW Atlas
Ранее публиковался ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в Украине в 2018 году.
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