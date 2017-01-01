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ТОП-10 самых ненадежных авто прошлого года по версии экспертов США

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Американские эксперты в результате масштабного исследования составили рейтинг самых ненадежных авто прошлого года.
Компактный престижный кроссовер Jaguar F-PACE оказался самым ненадежным в списке
Компактный престижный кроссовер Jaguar F-PACE оказался самым ненадежным в списке
wikipedia.org

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В Сети опубликовали очередной интересный рейтинг авто от экспертов ресурса Consumer Reports. В этот раз американские эксперты в результате масштабного исследования составили рейтинг самых ненадежных авто прошлого года. Какие авто не стоит покупать – смотрите в списке.

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ТОП-10 самых ненадежных авто

  1. Jaguar F-PACE
  2. Buick Enclave
  3. Tesla Model X
  4. Chevrolet Silverado 2500HD
  5. Cadillac CT6
  6. Cadillac Escalade
  7. Kia Cadenza
  8. Alfa Romeo Giulia
  9. Cadillac CTS
  10. VW Atlas

Ранее публиковался ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в Украине в 2018 году.

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Теги: ТОП-10, исследование, США, эксперты, худшее авто
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