ТОП-10 самых ненадежных авто прошлого года по версии экспертов США

Американские эксперты в результате масштабного исследования составили рейтинг самых ненадежных авто прошлого года.

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В Сети опубликовали очередной интересный рейтинг авто от экспертов ресурса Consumer Reports. В этот раз американские эксперты в результате масштабного исследования составили рейтинг самых ненадежных авто прошлого года. Какие авто не стоит покупать – смотрите в списке.

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ТОП-10 самых ненадежных авто

Jaguar F-PACE Buick Enclave Tesla Model X Chevrolet Silverado 2500HD Cadillac CT6 Cadillac Escalade Kia Cadenza Alfa Romeo Giulia Cadillac CTS VW Atlas

Ранее публиковался ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в Украине в 2018 году.