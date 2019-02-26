Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Неизвестные прототипы украинских микроавтобусов ЗАЗ и ЛАЗ показали на фото

Комментариев: 2
Вскоре после провозглашения независимости в Украине появился дефицит легких развозных авто.
Особенно интересен 9-местный ЛАЗ-3201с дизельным двигателем Andoria на 70 лошадей
Особенно интересен 9-местный ЛАЗ-3201с дизельным двигателем Andoria на 70 лошадей
autocentre.ua

В 90-х в Украине мог появиться популярный микроавтобус отечественного производства. Историю интересных авторазработок рассказал Автоцентр.

Читай также: Найден легендарный минивэн Volkswagen T1 1953 года с полицейским радаром

Вскоре после провозглашения независимости в Украине появился дефицит легких развозных авто - РАФики уже не поставлялись, а УАЗы были недостаточно комфортными и безопасными.

“Укравтобуспром“ попытался создать свой микроавтобус. В итоге был создан целый ряд интересных прототипов. Особенно интересен 9-местный ЛАЗ-3201с дизельным двигателем Andoria на 70 лошадей с кузовом из стеклопластика - был построен только один экземпляр такого авто.

Читай также: УАЗ “Буханку“ тюнинговали в деревянную избу на колесах

Также любопытен ЗАЗ-2201 “Галич“ - он существует в виде полноразмерного пластилинового прототипа. Дизайн во многом напоминает Ford Transit. Планировалось создать также аналогичный фургон.

Дизайн ЗАЗ-2201
Дизайн ЗАЗ-2201 "Галич" во многом напоминает Ford Transit
autocentre.ua

ЗАЗ-2201
ЗАЗ-2201 "Галич" существует только в виде полноразмерного пластилинового прототипа
autocentre.ua

В серию ни один из этих микроавтобусов так и не пошел - вскоре страну заполонили “ГАЗели“

Ранее сообщалось, каким был первый серийный снегоход на базе Ford Model T.

Поделись:
Теги: история, микроавтобусы, ЗАЗ, ЛАЗ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
dimasvetik    26.02.2019, 16:53
Оценка:  0
dimasvetik
красивое авто
dimasvetik    26.02.2019, 16:53
Оценка:  0
dimasvetik
имел в веду Галич
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь