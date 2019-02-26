Неизвестные прототипы украинских микроавтобусов ЗАЗ и ЛАЗ показали на фото
В 90-х в Украине мог появиться популярный микроавтобус отечественного производства. Историю интересных авторазработок рассказал Автоцентр.
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Вскоре после провозглашения независимости в Украине появился дефицит легких развозных авто - РАФики уже не поставлялись, а УАЗы были недостаточно комфортными и безопасными.
“Укравтобуспром“ попытался создать свой микроавтобус. В итоге был создан целый ряд интересных прототипов. Особенно интересен 9-местный ЛАЗ-3201с дизельным двигателем Andoria на 70 лошадей с кузовом из стеклопластика - был построен только один экземпляр такого авто.
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Также любопытен ЗАЗ-2201 “Галич“ - он существует в виде полноразмерного пластилинового прототипа. Дизайн во многом напоминает Ford Transit. Планировалось создать также аналогичный фургон.
В серию ни один из этих микроавтобусов так и не пошел - вскоре страну заполонили “ГАЗели“
Ранее сообщалось, каким был первый серийный снегоход на базе Ford Model T.
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