Сбитая девочка пролетела несколько метров и спокойно убежала домой: Шокирующее видео
В Сети опубликовали страшное видео аварии, снятое в штате Калифорния, США. Несмотря на жесткие кадры, история закончилась “хэппи эндом“.
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На кадрах видно, как группа детей перебегает дорогу в неположенном месте. 7-летняя девочка отстала от основной группы и выскочила прямо под колеса авто.
От удара она пролетела несколько метров по воздуху. После жесткого приземления девочка на удивление резво встала и убежала.
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Сообщается, что девочка все же была доставлена в больницу, но, по словам врачей, у нее только синяки и царапины, что можно посчитать чудом после такого полета.
А вот водителю авто повезло меньше - полиция занимается его поиском, чтобы выяснить, почему он не остановился, чтобы поинтересоваться состоянием сбитого ребенка.
Ранее сообщалось, что пауерлифтер поднял 2-тонный внедорожник и спас человека после ДТП.
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