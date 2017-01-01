Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сбитая девочка пролетела несколько метров и спокойно убежала домой: Шокирующее видео

Комментариев: 0
Девочка была доставлена в больницу, но, по словам врачей, у нее только синяки и царапины.
От удара девочка пролетела несколько метров по воздуху
От удара девочка пролетела несколько метров по воздуху
Скриншот видео

В Сети опубликовали страшное видео аварии, снятое в штате Калифорния, США. Несмотря на жесткие кадры, история закончилась “хэппи эндом“.

Читай также: Мать с младенцем на мопеде едва не попали под колеса фуры: Жуткое видео

На кадрах видно, как группа детей перебегает дорогу в неположенном месте. 7-летняя девочка отстала от основной группы и выскочила прямо под колеса авто.

От удара она пролетела несколько метров по воздуху. После жесткого приземления девочка на удивление резво встала и убежала.

Читай также: В Киеве водитель “евробляхи“ сбил пенсионерку и сбежал: Появилось видео ДТП

Сообщается, что девочка все же была доставлена в больницу, но, по словам врачей, у нее только синяки и царапины, что можно посчитать чудом после такого полета.

А вот водителю авто повезло меньше - полиция занимается его поиском, чтобы выяснить, почему он не остановился, чтобы поинтересоваться состоянием сбитого ребенка.

Ранее сообщалось, что пауерлифтер поднял 2-тонный внедорожник и спас человека после ДТП.

Поделись:
Теги: видео, авария, ДТП, ДТП с детьми, США
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь