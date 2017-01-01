Один из 770: Редчайший Mercedes 1938 года засветился в Украине
В мире с завидной регулярностью находят редчайшие ретро-автомобили - обычно в заброшенных сараях где-то во Франции, или США. Теперь же редкое авто засняли и у нас.
Читай также: Неизвестные прототипы украинских микроавтобусов ЗАЗ и ЛАЗ показали на фото
В Украине засветился редчайший Mercedes-Benz 230 1938 года выпуска. Об этом сообщает Хмельницкий сервисный центр МВД.
По сообщениям СМИ всего было выпущено 770 таких машин. В свое время им отдавали предпочтения такие исторические деятели, как император Японии Хирохито, Папа Римский, президент Рейха Пауль фон Гинденбург и Герман Геринг.
История украинского MB 230 пока не сообщается, так что остается дождаться подробностей.
Ранее сообщалось, что в Сети засветился очень странный гибрид “Горбатого“ Запорожца и Toyota.
Полная версия правил