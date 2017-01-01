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Один из 770: Редчайший Mercedes 1938 года засветился в Украине

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По сообщениям СМИ всего было выпущено 770 таких машин.
В свое время этому авто отдавали предпочтения многие знаменитые исторические деятели
В свое время этому авто отдавали предпочтения многие знаменитые исторические деятели
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В мире с завидной регулярностью находят редчайшие ретро-автомобили - обычно в заброшенных сараях где-то во Франции, или США. Теперь же редкое авто засняли и у нас.

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В Украине засветился редчайший Mercedes-Benz 230 1938 года выпуска. Об этом сообщает Хмельницкий сервисный центр МВД.

По сообщениям СМИ всего было выпущено 770 таких машин. В свое время им отдавали предпочтения такие исторические деятели, как император Японии Хирохито, Папа Римский, президент Рейха Пауль фон Гинденбург и Герман Геринг.

История украинского MB 230 пока не сообщается, так что остается дождаться подробностей.

История украинского MB 230 пока не сообщается, так что остается дождаться подробностей
История украинского MB 230 пока не сообщается, так что остается дождаться подробностей
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Автомобиль прошел перерегистрацию в Хмельницком
Автомобиль прошел перерегистрацию в Хмельницком
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Ранее сообщалось, что в Сети засветился очень странный гибрид “Горбатого“ Запорожца и Toyota.

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Теги: Mercedes-Benz 230, интересные авто, ретро авто
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