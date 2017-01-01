Один из 770: Редчайший Mercedes 1938 года засветился в Украине

По сообщениям СМИ всего было выпущено 770 таких машин.

В свое время этому авто отдавали предпочтения многие знаменитые исторические деятели facebook.com

В мире с завидной регулярностью находят редчайшие ретро-автомобили - обычно в заброшенных сараях где-то во Франции, или США. Теперь же редкое авто засняли и у нас.

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В Украине засветился редчайший Mercedes-Benz 230 1938 года выпуска. Об этом сообщает Хмельницкий сервисный центр МВД.

По сообщениям СМИ всего было выпущено 770 таких машин. В свое время им отдавали предпочтения такие исторические деятели, как император Японии Хирохито, Папа Римский, президент Рейха Пауль фон Гинденбург и Герман Геринг.

История украинского MB 230 пока не сообщается, так что остается дождаться подробностей.

История украинского MB 230 пока не сообщается, так что остается дождаться подробностей facebook.com

Автомобиль прошел перерегистрацию в Хмельницком facebook.com

Ранее сообщалось, что в Сети засветился очень странный гибрид “Горбатого“ Запорожца и Toyota.