Новый компактный кроссовер Skoda Kamiq представили официально

Автомобиль с таким названием уже продается на китайском рынке, но в Европе Kamiq будет абсолютно другим.

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Чешский автопроизводитель представил свою новинку на европейском рынке - Skoda Kamiq. Авто рассекретили незадолго до официальной презентации на Женевском автосалоне.

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Автомобиль с таким названием уже продается на китайском рынке, но в Европе Kamiq будет абсолютно другим.

Skoda Kamiq построен на платформе MQB. На выбор покупателям предложат диски от 16 до 18 дюймов. Базовый Kamiq оснащен 1-литровым бензиновым мотором, мощностью 95 лошадей. Модель подороже может похвастаться таким же двигателем на 115 сил.

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Самая дорогая комплектация оснащена 1,5 литровым бензиновым двигателем на 150 лошадей. В салоне установлен крупный 10,25-дюймовый дисплей и система мультимедиа с дисплеями поменьше - от 6,5 до 9,2 дюймов.

Ранее сообщалось, что легендарный автомобиль Mini возродили в виде милейших электрокаров.