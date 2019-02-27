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Новый компактный кроссовер Skoda Kamiq представили официально

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Автомобиль с таким названием уже продается на китайском рынке, но в Европе Kamiq будет абсолютно другим.
Новый компактный кроссовер Skoda Kamiq представили официально
© skoda.co.uk
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Новый компактный кроссовер Skoda Kamiq представили официально
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Чешский автопроизводитель представил свою новинку на европейском рынке - Skoda Kamiq. Авто рассекретили незадолго до официальной презентации на Женевском автосалоне.

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Автомобиль с таким названием уже продается на китайском рынке, но в Европе Kamiq будет абсолютно другим.

Skoda Kamiq построен на платформе MQB. На выбор покупателям предложат диски от 16 до 18 дюймов. Базовый Kamiq оснащен 1-литровым бензиновым мотором, мощностью 95 лошадей. Модель подороже может похвастаться таким же двигателем на 115 сил.

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Самая дорогая комплектация оснащена 1,5 литровым бензиновым двигателем на 150 лошадей. В салоне установлен крупный 10,25-дюймовый дисплей и система мультимедиа с дисплеями поменьше - от 6,5 до 9,2 дюймов.

Ранее сообщалось, что легендарный автомобиль Mini возродили в виде милейших электрокаров.

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Теги: Skoda Kamiq. Женевский автосалон, мир
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  27.02.2019, 18:15
Оценка:  +1
гость
В базовой комплектации мало лошадей.Зачем на дороге красивая черепаха?
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