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В Киеве установят 30 многоуровневых механических парковок-"каруселей"

Комментариев: 2
Многоуровневые механические парковки - проверенный в Европе способ решения проблемы парковки в городах.
Автомобили расположены горизонтально, поэтому занимаемое парковкой место очень небольшое.
Автомобили расположены горизонтально, поэтому занимаемое парковкой место очень небольшое.
Скриншот Youtube

В ближайшее время в столице могут установить 30 современных механических многоуровневых парковок. Об этом передает UBR, ссылаясь на комментарий замдиректора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, начальника инспекции по парковке Дмитрия Рахматуллина.

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Многоуровневые механические парковки - проверенный в Европе способ решения проблемы парковки в городах. Учитывая, что автомобили расположены на подъемнике горизонтально, занимаемое парковкой место очень небольшое. К тому же, установка таких парковок очень простая.

Каждая парковка сможет вмещать от 10 до 100 машин. Заминка возникла с выделением земли под их установку. Но чиновники надеются как можно быстрее преодолеть эти трудности.

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Теги: парковка, механическая парковка, Европа, Киев
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Комментариев (2)
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птицелов    27.02.2019, 14:32
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птицелов
це ще у 2009 інститут гаражного будівництва подавав мільйон таких проектів тодішня влада не зробила а могло їх бути вже набудовано огого!
trafo    27.02.2019, 14:05
Оценка:  0
trafo
Автомобили располагаются ВЕРТИКАЛЬНО, а не горизонтально! Неучи!
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