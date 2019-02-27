В Киеве установят 30 многоуровневых механических парковок-"каруселей"

Многоуровневые механические парковки - проверенный в Европе способ решения проблемы парковки в городах.

В ближайшее время в столице могут установить 30 современных механических многоуровневых парковок. Об этом передает UBR, ссылаясь на комментарий замдиректора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, начальника инспекции по парковке Дмитрия Рахматуллина.

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Многоуровневые механические парковки - проверенный в Европе способ решения проблемы парковки в городах. Учитывая, что автомобили расположены на подъемнике горизонтально, занимаемое парковкой место очень небольшое. К тому же, установка таких парковок очень простая.

Каждая парковка сможет вмещать от 10 до 100 машин. Заминка возникла с выделением земли под их установку. Но чиновники надеются как можно быстрее преодолеть эти трудности.

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