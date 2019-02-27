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Самый быстрый спорткар Lexus засняли возле Верховной Рады: Кому он принадлежит

Комментариев: 3
Спортивный автомобиль желтого цвета на фоне элитных черных иномарок с тонированными стеклами украинских нардепов выглядит очень необычно.
Данный Lexus LC 500h считается самым быстрым авто марки
Данный Lexus LC 500h считается самым быстрым авто марки
topgir.com.ua

Возле Верховной Рады засняли крутой и очень яркий спорткар Lexus LC 500h. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Спортивный автомобиль желтого цвета на фоне элитных черных иномарок с тонированными стеклами украинских нардепов выглядит очень необычно.

В СМИ также сообщают, кому принадлежит “канареечный“ спорткар - заместителю управляющего делами аппарата Верховной Рады Эдуарду Денисову.

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Данный Lexus LC 500h считается самым быстрым авто марки в ее истории с показателям в 100 км в час за 5 секунд. Машина стоит более 100 тыс. долларов.

"Канареечный" спорткар принадлежит зам управляющего делами аппарата ВР Эдуарду Денисову
topgir.com.ua

Машина стоит более 100 тыс. долларов
Машина стоит более 100 тыс. долларов
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что в Украине засветился роскошный элитный внедорожник Brabus B63-700.

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Теги: спорткар, Верхованя Рада, Украина, Lexus LC 500h
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Комментариев (3)
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нафнаф    27.02.2019, 16:59
Оценка:  +1
нафнаф
Статья - стёб с биомассы
гость  (аноним)  27.02.2019, 16:53
Оценка:  +5
гость
принадлежит зам управляющего делами ВР??? это какая у него зп? видно не слабые откаты получает!!! вот и "борьба" с коррупцией!
dimasvetik    27.02.2019, 16:46
Оценка:  +3
dimasvetik
некуда денег девать
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