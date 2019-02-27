Самый быстрый спорткар Lexus засняли возле Верховной Рады: Кому он принадлежит

Спортивный автомобиль желтого цвета на фоне элитных черных иномарок с тонированными стеклами украинских нардепов выглядит очень необычно.

Возле Верховной Рады засняли крутой и очень яркий спорткар Lexus LC 500h. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Спортивный автомобиль желтого цвета на фоне элитных черных иномарок с тонированными стеклами украинских нардепов выглядит очень необычно.

В СМИ также сообщают, кому принадлежит “канареечный“ спорткар - заместителю управляющего делами аппарата Верховной Рады Эдуарду Денисову.

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Данный Lexus LC 500h считается самым быстрым авто марки в ее истории с показателям в 100 км в час за 5 секунд. Машина стоит более 100 тыс. долларов.

"Канареечный" спорткар принадлежит зам управляющего делами аппарата ВР Эдуарду Денисову topgir.com.ua

Машина стоит более 100 тыс. долларов topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что в Украине засветился роскошный элитный внедорожник Brabus B63-700.