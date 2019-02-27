Пришлось несладко: Кортеж Порошенко порядочно потрясло на разбитой дороге

Кортежу президента пришлось несладко на местных дорогах.

Дороги в Украине, как известно, не отличаются высоким качеством Скриншот видео

Дороги в Украине, как известно, не отличаются высоким качеством. Политики, правда, от этой проблемы обычно страдают меньше всего - на дороге к их домам ям не найдешь.

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Впрочем, бывают исключения. Например, президент Украины Петра Порошенко недавно посетил город Чевоноград и его кортежу пришлось несладко на местных дорогах.

Соответствующее видео опубликовали в Facebook. Зрелище, надо сказать, необычное - дорогие автомобили оказались не приспособлены для езды по таким ямам.

Ранее сообщалось, что появилась карта размещения парковочных инспекторов в Киеве.