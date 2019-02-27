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Пришлось несладко: Кортеж Порошенко порядочно потрясло на разбитой дороге

Комментариев: 1
Кортежу президента пришлось несладко на местных дорогах.
Дороги в Украине, как известно, не отличаются высоким качеством
Дороги в Украине, как известно, не отличаются высоким качеством
Скриншот видео

Дороги в Украине, как известно, не отличаются высоким качеством. Политики, правда, от этой проблемы обычно страдают меньше всего - на дороге к их домам ям не найдешь.

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Впрочем, бывают исключения. Например, президент Украины Петра Порошенко недавно посетил город Чевоноград и его кортежу пришлось несладко на местных дорогах.

Соответствующее видео опубликовали в Facebook. Зрелище, надо сказать, необычное - дорогие автомобили оказались не приспособлены для езды по таким ямам.

Ранее сообщалось, что появилась карта размещения парковочных инспекторов в Киеве.

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Теги: видео, Порошенко, президент, кортеж, дороги
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  27.02.2019, 13:00
Оценка:  0
гость
А что, вертолет не мог поближе сесть к месту всречи??? А то у нас премьер и президент кругом вопят, что дороги у нас почти европейские.
zadneprohodchik    27.02.2019, 12:48
Оценка:  +1
zadneprohodchik
Недобигмир даже город неправильно написал, но рошен прочувствовал свои мега реформы на месте.
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