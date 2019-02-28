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Во Львове BMW на "красивых" номерах подставился под удар трамвая

Комментариев: 2
В результате ДТП авто получило повреждения бампера и фары.
Во Львове BMW на "красивых" номерах подставился под удар трамвая
© Варта1
Фото 1/5
Во Львове BMW на "красивых" номерах подставился под удар трамвая
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В среду, 27 февраля, во Львове произошло жесткое ДТП с участием трамвая и легкового BMW. Об этом сообщает Варта1.

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ДТП произошло на перекрестке проспекта Червоной Калины и улицы Листопадной.

Подробности происшествия не сообщаются, но судя по фото, водитель легковушки с элитными номерами "АІ 7770 ІІ" пытался успеть проехать перед трамваем, но не рассчитал скорость. В результате авто получило повреждения бампера и фары.

Ранее сообщалось, что в центре Киева внедорожник Mazda протаранила Kia.

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Теги: ДТП с трамваем, Львов, красивые номера
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.02.2019, 13:03
Оценка:  +2
гость
а мне трамвай жалко
гость  (аноним)  28.02.2019, 13:02
Оценка:  +1
гость
Распоясались трамваи.Обгоняют,подрезают.Селюку красивые номера испортили.
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