В результате ДТП авто получило повреждения бампера и фары.

Во Львове BMW на "красивых" номерах подставился под удар трамвая

Во Львове BMW на "красивых" номерах подставился под удар трамвая

В среду, 27 февраля, во Львове произошло жесткое ДТП с участием трамвая и легкового BMW. Об этом сообщает Варта1.

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ДТП произошло на перекрестке проспекта Червоной Калины и улицы Листопадной.

Подробности происшествия не сообщаются, но судя по фото, водитель легковушки с элитными номерами "АІ 7770 ІІ" пытался успеть проехать перед трамваем, но не рассчитал скорость. В результате авто получило повреждения бампера и фары.

Ранее сообщалось, что в центре Киева внедорожник Mazda протаранила Kia.