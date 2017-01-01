Мощнейший электрогрузовик Tesla впечатлил своим разгоном - видео

Судя по видео, тягач Tesla отличается очень впечатляющим разгоном.

С прицепом разгон, конечно, больше - 20 секунд Скриншот видео

В Сети появилось впечатляющее видео грузовика Tesla Semi. Видео опубликовали в Youtube.

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Электрогрузовик стал нашумевшей новинкой 2017 года и сразу получил множество заказов.

Судя по видео, тягач Tesla отличается очень впечатляющим разгоном. Что соответствует его заявленным характеристикам - разгон до 96 км за 5 секунд. С прицепом разгон, конечно, больше - 20 секунд.

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Автору на Tesla Model S 75D пришлось постараться, чтобы догнать вырвавшийся вперед грузовик. Вероятно, мы просто не привыкли к такой проворности от грузовиков, поэтому видео впечатляет.

Ранее сообщалось, сколько стоит самый дорогой и самый дешевый электрокар Tesla, ввезенный в Украину.