В первый день весны Киев сковало масштабными пробками: Карта проезда
Пробки сковали самые основные направления в Киеве.
В первый день весны улицы Киева сковали многочисленные пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Наиболее масштабные пробки зафиксированы на таких направлениях: проспект Победы, улица Жилянская, улица Вячеслава Черновола, Голосеевский проспект и Набережное шоссе. На левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Соборности, Броварском проспекте и Харьковском шоссе.
Также сложно проехать на Дарницком мосту, мосту Патона, Северном и Южном мостах.
Ранее сообщалось, что трасса Мукачево-Рогатин разрушилась всего через 3 месяца после ремонта.
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