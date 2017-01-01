В первый день весны Киев сковало масштабными пробками: Карта проезда

Пробки сковали самые основные направления в Киеве.

Масштабные пробки наблюдаются почти по всему городу google.com/maps

В первый день весны улицы Киева сковали многочисленные пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Наиболее масштабные пробки зафиксированы на таких направлениях: проспект Победы, улица Жилянская, улица Вячеслава Черновола, Голосеевский проспект и Набережное шоссе. На левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Соборности, Броварском проспекте и Харьковском шоссе.

Также сложно проехать на Дарницком мосту, мосту Патона, Северном и Южном мостах.

Также сложно проехать на Дарницком мосту, мосту Патона, Северном и Южном мостах google.com/maps

Ранее сообщалось, что трасса Мукачево-Рогатин разрушилась всего через 3 месяца после ремонта.