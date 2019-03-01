Запас хода известных электрокаров наглядно сравнили одной картинкой

Как видно на инфографике, в лидерах сразу три автомобиля Tesla.

Максимальный показатель 600 км на одной зарядке у Tesla Model S wikipedia.org

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Выбор электрокаров в мире становится все большим и в нем все легче запутаться. наверное, самая важная характеристика у электрокара - запас хода. Ресурс Statista.com опубликовал интересное сравнение основных современных электроавтомобилей как раз по этому показателю.

Как видно на инфографике, в лидерах сразу три автомобиля Tesla с максимальным показателем 600 км на одной зарядке у Tesla Model S. Самый популярный в Украине электрокар Nissan Leaf всего на 9 месте с показателем 380 км.

Самый популярный в Украине электрокар Nissan Leaf всего на 9 месте с показателем 380 км statista.com

Ранее сообщалось, сколько стоит самый дорогой и самый дешевый электрокар Tesla, ввезенный в Украину.