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Снегоуборочная машина едва не похоронила заживо авто с женщиной в салоне

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Рабочие откапывали авто, чтобы убрать его в сторону, как вдруг увидели женскую руку, упершуюся в лобовое стекло.
Убирая один из сугробов, спецтехника наткнулась на кузов авто
Убирая один из сугробов, спецтехника наткнулась на кузов авто
autoblog.com

Обычная очистка снега на дороге закончилась почти сценой из фильма ужасов. Инцидент произошел в обычно теплом городе Сауз Лэйк Тахо в Калифорнии. Об этом сообщает Авто24.

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Улицы города неожиданно обильно засыпало снегом и местные власти организовали оперативную уборку. Убирая один из сугробов, спецтехника наткнулась на кузов авто - выяснилось, что припаркованную машину полностью засыпало снегом.

Рабочие принялись откапывать авто, чтобы убрать его в сторону и продолжить уборку, как вдруг увидели женскую руку, упершуюся в лобовое стекло. Женщину достаточно быстро освободили из ловушки. Выяснилось, что она провела в машине около 5 часов и не могла ни открыть окна, ни включить обогрев - аккумулятор машины сел.

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Пострадавшая, впрочем, была абсолютна спокойной и, отказалась от медицинской помощи. Предположительно, женщина по неизвестным причинам была вынуждена ночевать в своем авто. По словам спасателей, она находилась в очень опасной ситуации и ей повезло, что машину случайным способом обнаружили. 

Ранее сообщалось, как заправляться на АЗС совершенно бесплатно: Лайфхак мошенника из США.

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Теги: снег, снегопад, чрезвычайная ситуация, США
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