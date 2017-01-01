Снегоуборочная машина едва не похоронила заживо авто с женщиной в салоне

Рабочие откапывали авто, чтобы убрать его в сторону, как вдруг увидели женскую руку, упершуюся в лобовое стекло.

Обычная очистка снега на дороге закончилась почти сценой из фильма ужасов. Инцидент произошел в обычно теплом городе Сауз Лэйк Тахо в Калифорнии. Об этом сообщает Авто24.

Читай также: В российском городе два БТРа “раздавили“ целую полосу автомобилей

Улицы города неожиданно обильно засыпало снегом и местные власти организовали оперативную уборку. Убирая один из сугробов, спецтехника наткнулась на кузов авто - выяснилось, что припаркованную машину полностью засыпало снегом.

Рабочие принялись откапывать авто, чтобы убрать его в сторону и продолжить уборку, как вдруг увидели женскую руку, упершуюся в лобовое стекло. Женщину достаточно быстро освободили из ловушки. Выяснилось, что она провела в машине около 5 часов и не могла ни открыть окна, ни включить обогрев - аккумулятор машины сел.

Читай также: “Автопират“: На дороге засняли автобус с деревянным “протезом“ вместо колеса

Пострадавшая, впрочем, была абсолютна спокойной и, отказалась от медицинской помощи. Предположительно, женщина по неизвестным причинам была вынуждена ночевать в своем авто. По словам спасателей, она находилась в очень опасной ситуации и ей повезло, что машину случайным способом обнаружили.

Ранее сообщалось, как заправляться на АЗС совершенно бесплатно: Лайфхак мошенника из США.