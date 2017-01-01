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Как ведет себя в ДТП "Гелендваген": Краш-тест легендарного "Кубика"

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В новом поколении Mercedes G-Class сделан акцент на соответствие современным стандартам защиты.
Как показал тест, теперь "Гелендвагену" можно доверять
Как показал тест, теперь "Гелендвагену" можно доверять
Скриншот видео

Один из самых узнаваемых автомобилей современности - Mercedes-Benz G-Class, известный еще, как “Гелендваген“.

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Вы когда-нибудь задавались вопросам, насколько безопасен в случае ДТП этот очень узнаваемый и совсем недешевый “кубик“? Как оказалось - раньше не очень. Но недавно появилось новое поколение Mercedes G-Class, в котором сделали акцент на соответствие современным стандартам защиты.

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И, как показали тесты, теперь “Гелендвагену“ можно доверять - по уровню защиты для взрослых авто набрало 90%, для детей - 83%. Защита для пешеходов получила оценку 78%, а электронные системы безопасности набрали 72%.

Достаточно солидный результат. А как разбивали тестовые “Кубики“ - можно посмотреть на видео.

Ранее сообщалось, как выглядит самое безопасное авто в мире.

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Теги: Mercedes G-Class, Гелендваген, краш-тест
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