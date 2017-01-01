Outox Super Cars Run - в Украине состоится масштабный пробег суперкаров

Минувшей зимой в Украине состоялся пробег суперкаров Outox Super Cars Run, в рамках которого обладатели экзотических и статусных авто преодолели непростой путь из Киева в Буковель. Под эгидой Outox в этом году состоится еще более яркое и зрелищное мероприятие с участием самых редких, самых быстрых и самых экзотических авто в Украине.

Outox Super Cars Run 2019 - это автопробег уникального и совершенно нового формата. В этом году он будет сочетать в себе шоу, парад, пробег, соревнования и выставку лучших суперкаров Украины.

Запланирована уникальная и зрелищная шоу-программа как для участников, так и для зрителей. Ведь не каждый день можно лицезреть лучшие суперкары Украины, собранные в одном месте и в одно время!

Это лишь часть программы – организаторы и спонсоры мероприятия готовят сюрпризы, розыгрыши, подарки и необычные активности для всех, в числе которых автограф-сессии украинских звезд и прогулки по вечернему Киеву на роскошном кабриолете и эксклюзивном лимузине.

Мероприятие будет проходить 23-27 мая. Старт автопробега по уже сложившейся традиции состоится с территории СТО Nanoprotec по адресу г.Киев, ул. Кольцевая дорога 22.

Именно здесь все желающие смогут приобщиться к миру эксклюзивных авто, рассмотрев их на расстоянии вытянутой руки, и продегустировать новый революционный напиток Outox и уникальные коктейли на его основе.

Основными ингредиентами в Outox являются фруктоза, лимонная, яблочная и аскорбиновая кислота. Только натуральные экстракты, и никаких искусственных консервантов и химических добавок. Outox - натуральный напиток для всей семьи!

Эксклюзивным дистрибьютором Outox является компания «Нанопротек», которая широко известна инновационными смазочными материалами и автохимией, а также многолетней поддержкой автоспорта в Украине.