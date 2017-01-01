ТОП-10 авто, которые украинцы чаще всего отдают под пресс
Из неожиданного можно отметить появление в ТОП-10 автомобилей Ford.
Читай также: ТОП-24 худших б/у авто по версии немецких экспертов
В Сети появилась статистика автомобилей, которые чаще всего сдают на утилизацию в Украине. Информацию подготовило АвтоРиа, по данным Сервисных центров МВД.
Судя по статистике, чаще всего уничтожают автомобили, выпущенные еще во время СССР, что достаточно предсказуемо. Из неожиданного можно отметить появление в ТОП-10 автомобилей Ford.
Ранее сообщалось, какие легковушки предпочитают украинцы: Рейтинг ТОП-15.
Полная версия правил