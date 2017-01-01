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ТОП-10 авто, которые украинцы чаще всего отдают под пресс

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Из неожиданного можно отметить появление в ТОП-10 автомобилей Ford.
Xаще всего уничтожают автомобили, выпущенные еще во время СССР
Xаще всего уничтожают автомобили, выпущенные еще во время СССР
depositphotos.com

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В Сети появилась статистика автомобилей, которые чаще всего сдают на утилизацию в Украине. Информацию подготовило АвтоРиа, по данным Сервисных центров МВД.

Судя по статистике, чаще всего уничтожают автомобили, выпущенные еще во время СССР, что достаточно предсказуемо. Из неожиданного можно отметить появление в ТОП-10 автомобилей Ford.

ВАЗ, ГАЗ и Москвич - на вершине рейтинга
ВАЗ, ГАЗ и Москвич - на вершине рейтинга
auto.ria.com

Ранее сообщалось, какие легковушки предпочитают украинцы: Рейтинг ТОП-15.

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Теги: ТОП-10, утилизация авто, статистика, исследование
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