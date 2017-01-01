В Сети засветилась загадочная "праворульная" ЗАЗ-1102 Таврия

В свое время "Таврию" достаточно активно экспортировали за рубеж.

У большинства людей автомобиль "Таврия" ассоциируется строго только с Украиной. Но это авто можно увидеть и в других странах. Например, не так давно появилась фотография пикапа "Таврия" ЗАЗ-11055 Pick-Up, сделанная в Италии.

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Все объясняется тем, что в свое время "Таврию" активно экспортировали за рубеж. В Греции даже была налажена крупноузловая сборка из машинокомплектов.

Но вот к праворульной "Таврии" привыкнуть все же сложно. Но такие автомобили тоже были - их поставляли в Великобританию и другие "праворульные" страны. Один из таких ZAZ-1102 Tavria, снятый в Мальте, можно увидеть на фото.

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