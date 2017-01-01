Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Сети засветилась загадочная "праворульная" ЗАЗ-1102 Таврия

Комментариев: 0
В свое время "Таврию" достаточно активно экспортировали за рубеж.
В Сети засветилась загадочная "праворульная" ЗАЗ-1102 Таврия
© facebook.com
Фото 1/5
В Сети засветилась загадочная "праворульная" ЗАЗ-1102 Таврия
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

У большинства людей автомобиль "Таврия" ассоциируется строго только с Украиной. Но это авто можно увидеть и в других странах. Например, не так давно появилась фотография пикапа "Таврия" ЗАЗ-11055 Pick-Up, сделанная в Италии.

Читай также: "Правильные" британцы: Почему в Англии у автомобилей руль справа

Все объясняется тем, что в свое время "Таврию" активно экспортировали за рубеж. В Греции даже была налажена крупноузловая сборка из машинокомплектов.

Но вот к праворульной "Таврии" привыкнуть все же сложно. Но такие автомобили тоже были - их поставляли в Великобританию и другие "праворульные" страны. Один из таких ZAZ-1102 Tavria, снятый в Мальте, можно увидеть на фото.

Ранее в Audi объяснили, как всегда ездить на "зеленый".

Поделись:
Теги: Таврия, праворульные авто, ЗАЗ-1102
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь