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В Киеве засняли редкую для Украины фуру-микроавтобус

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Несмотря на то, что такие тягачи редко увидишь в Украине, за рубежом они достаточно распространены.
В Киеве засняли редкую для Украины фуру-микроавтобус

В Киеве засняли необычный седельный тягач. Обычно тягачи относятся к средним, или тяжелым грузовикам, то в данном случае с прицепом была замечена модификация известного микроавтобуса Iveco Daily. Видео необычного автопоезда выложили на Youtube.

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Несмотря на то, что такие тягачи редко увидишь в Украине, за рубежом они достаточно распространены. В данном случае в комплекте с тягачом представлен специальный одноосный полуприцеп, который задействовали для перевозки арматуры.

Ранее сообщалось, какие новые автомобили до 10 тысяч евро можно купить в Украине.

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Теги: фура, автопоезд, Киев
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