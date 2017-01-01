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Яркое начало свидания: Парень с девушкой едва не сгорели в Lambirghini Gallardo

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Автомобиль загорелся через пару часов после того, как владелец забрал его после 2-месячного техобслуживания.
Яркое начало свидания: Парень с девушкой едва не сгорели в Lambirghini Gallardo

Совсем недавно сообщалось о неожиданно вспыхнувшем на дороге суперкаре McLaren Senna. Тогда авто вспыхнуло почти сразу после покупки.

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Теперь появилось информация о новом сверхдорогом погорельце - Lambirghini Gallardo. Автомобиль загорелся через пару часов после того, как владелец забрал его после 2-месячного техобслуживания. Работы, кстати, обошлись в 14 тысяч долларов.

Хозяин Gallardo и его девушка ехали на свидание, когда услышали в салоне запах бензина. Пара остановилась, чтобы спрятать крышу и продолжили движение. Через некоторое время прозвучал сильный хлопок и машина вспыхнула. К счастью, парень с девушкой успели вовремя выскочить наружу.

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Свидание для владельца Lambirghini Gallardo началось действительно ярко. Хотя, вряд ли парень остался доволен - сообщается, что он будет судиться с дилерским центром из-за некачественно проведенного техобслуживания.

Ранее сообщалось, что в Сети засветилась загадочная “праворульная“ ЗАЗ-1102 Таврия.

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Теги: Lambirghini Gallardo, спорткар, сгорело авто
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