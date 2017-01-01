Как украинский "ЛуАЗик" удивлял словенских журналистов

Ходовые характеристики авто в статье назвали "исключительно хорошими".

Экспортный вариант авто отличался другой радиаторной решеткой и измененным бампером facebook.com

В Сети появилась интересная статья словенской газеты Gorenjski glas за 1993 год. В заметке 26-годичной давности в очень лестных выражениях описаны впечатления словенских журналистов от украинского внедорожника ЛуАЗ-1302.

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Ходовые характеристики авто в статье назвали “исключительно хорошими“. Особенно учитывая его доступность - на тот момент ЛуАЗ-1302 был самым дешевым внедорожником на рынке.

ЛуАЗ-1302 сравнивают с такими западными аналогами, как Steyr-Puch Pinzgauer и Fiat Сampagnola.

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Судя по фото, экспортный вариант авто, который восхитил словенцев, отличался другой радиаторной решеткой и измененным бампером. В 90-х в Украине пытались возродить выпуск этого авто, но, к сожалению, планы реализовать не удалось.

В 90-х в Украине пытались возродить выпуск этого авто, но, к сожалению, планы реализовать не удалось facebook.com

Ранее сообщалось, что в Сети засветился очень странный гибрид “Горбатого“ Запорожца и Toyota.