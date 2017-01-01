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Автопилот Tesla обвиняют в аварии в США: Появилось видео инцидента

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Автопилот, если он был включен, должен был на автомате удержать машину в рамках полосы, ориентируясь на разметку.
Судя по комментариям владельцев Tesla, владелец авто скорее всего по ошибке включил круиз-контроль
Судя по комментариям владельцев Tesla, владелец авто скорее всего по ошибке включил круиз-контроль
Скриншот видео

Очередное видео, которое вызвало дебаты о безопасности использования в современных автомобилях системы автопилота.

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На кадрах видно, как автомобиль Tesla плавно “сползает“ с дороги, после чего происходит достаточно жесткий удар об отбойник. После удара авто быстро стабилизировалось и, как ни в чем не бывало, вернулось в полосу.

Автопилот, если он был включен, должен был на автомате удержать машину в рамках полосы, ориентируясь на разметку.

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Судя по комментариям владельцев Tesla, владелец авто скорее всего по ошибке включил круиз-контроль, вместо автопилота - выяснилось, что похожая ошибка встречается достаточно регулярно. Таким образом, в данном конкретном случае вина все же на человеке. Тем не менее, нужно еще дождаться, что скажут по поводу инцидента в Tesla.

Ранее сообщалось, о молниеносном разгоне нового спорткара Tesla Roadster показали на видео.

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Теги: Tesla, автопилот, США, видео
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