Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Украину привезли новенькие автобусы из Турции Guleryuz Cobra

Комментариев: 1
Теперь автобусный парк города уже может похвастаться эффектным обновлением.
В Украину привезли новенькие автобусы из Турции Guleryuz Cobra
© facebook.com
Фото 1/5
В Украину привезли новенькие автобусы из Турции Guleryuz Cobra
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Ивано-Франковске появились новенькие автобусы из Турции Guleryuz Cobra GD 272 LF. Об этом сообщает на своей странице в Facebook городской председатель Руслан Марцинкив.

Читай также: Как кузов нового Porsche 911 адаптируется к высокой скорости: Видео

О закупке 12 турецких автобусов сообщалось не так давно. Теперь автобусный парк города уже может похвастаться эффектным обновлением. Guleryuz Cobra оборудованы кондиционерами, USB-зарядками, местами для маломобильных групп, колясок и даже животных, удобными сидениями и “продвинутой“ электроникой.

Тендер на закупку автобусов выиграло ООО “Современные грузовики“, входящее в состав большого украинского Автомобильного холдинга АВТЕК. Названная ожидаемая сумма закупки - 70,8 млн грн.

Ранее сообщалось, что Илон Маск заявил о разработке нового сверхдешевого электроавто Tesla.

Поделись:
Теги: автобусы, Украина, Ивано-Франковск, Guleryuz Cobra
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
navigator2    04.03.2019, 19:09
Оценка:  0
navigator2
хто отримав "откатік"?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь