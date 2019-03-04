В Украину привезли новенькие автобусы из Турции Guleryuz Cobra

Теперь автобусный парк города уже может похвастаться эффектным обновлением.

В Ивано-Франковске появились новенькие автобусы из Турции Guleryuz Cobra GD 272 LF. Об этом сообщает на своей странице в Facebook городской председатель Руслан Марцинкив.

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О закупке 12 турецких автобусов сообщалось не так давно. Теперь автобусный парк города уже может похвастаться эффектным обновлением. Guleryuz Cobra оборудованы кондиционерами, USB-зарядками, местами для маломобильных групп, колясок и даже животных, удобными сидениями и “продвинутой“ электроникой.

Тендер на закупку автобусов выиграло ООО “Современные грузовики“, входящее в состав большого украинского Автомобильного холдинга АВТЕК. Названная ожидаемая сумма закупки - 70,8 млн грн.

Ранее сообщалось, что Илон Маск заявил о разработке нового сверхдешевого электроавто Tesla.