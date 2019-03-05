Как в Дубае: В Киеве нашли роскошный брошенный автомобиль Bentley Arnage

В период с 25 февраля по 3 марта успели эвакуировать 25 машин и одна из них сильно отличается от остальных.

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Не так давно сообщалось, что в Украине стали эвакуировать автомобили. И не только машины, припаркованные неположенным образом, но еще и авто-заброшки. Такие нередко можно встретить в стране - никому не нужные и не представляющие никакой ценности они годами стоят в дворах.

В период с 25 февраля по 3 марта успели эвакуировать 25 машин и одна из них сильно отличается от остальных. Еще бы, ведь это недавний флагман знаменитой итальянской компании Bentley - Bentley Arnage. Авто выпускали с 1998 по 2009 годы.

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Различные модели Bentley Arnage имели турбированные V8 объемом 4,4 л (350 л. с.) и 6,75 л (400-500 л. с.). Мощнейший Arnage развивал 290 км/ч и разгонялся до сотни за 5,7 с. Судя по состоянию авто, эвакуированный Arnage простоял без присмотра не один год.

Ранее сообщалось, что на дороги Киева вернулись эвакуаторы - машины стали забирать на штрафплощадки.