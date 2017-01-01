Объявлен победитель премии Автомобиль года в Европе 2018

Лучшим авто 2018 года в Европе стал электрокар, что логично, учитывая их невероятную популярность в последнее время.

Читай также: ТОП-10 авто, которые украинцы чаще всего отдают под пресс

К началу автосалона в Женеве традиционно объявляют победителя рейтинга Автомобиль Года в Европе за прошлый год. Этот раз тоже не стал исключением.

Лучшим авто 2018 года в Европе стал электрокар, что логично, учитывая их невероятную популярность в последнее время. Кто занял остальные места в рейтинге, сообщает ТопЖыр.

Читай также: ТОП-10 самых ненадежных авто прошлого года по версии экспертов США

ТОП-7 лучших авто в Европе в 2018 году

Jaguar i-Pace Renault Alpine A110 Kia Ceed, Ford Focus, Citroen C3 Aircross, Peugeot 508 и Mercedes-Benz A-класса.

Ранее был опубликован ТОП-5 самых дорогих электроавтомобилей в мире.