Объявлен победитель премии Автомобиль года в Европе 2018
Лучшим авто 2018 года в Европе стал электрокар, что логично, учитывая их невероятную популярность в последнее время.
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К началу автосалона в Женеве традиционно объявляют победителя рейтинга Автомобиль Года в Европе за прошлый год. Этот раз тоже не стал исключением.
Лучшим авто 2018 года в Европе стал электрокар, что логично, учитывая их невероятную популярность в последнее время. Кто занял остальные места в рейтинге, сообщает ТопЖыр.
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ТОП-7 лучших авто в Европе в 2018 году
- Jaguar i-Pace
- Renault Alpine A110
- Kia Ceed,
- Ford Focus,
- Citroen C3 Aircross,
- Peugeot 508 и
- Mercedes-Benz A-класса.
Ранее был опубликован ТОП-5 самых дорогих электроавтомобилей в мире.
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