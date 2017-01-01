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Объявлен победитель премии Автомобиль года в Европе 2018

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Лучшим авто 2018 года в Европе стал электрокар, что логично, учитывая их невероятную популярность в последнее время.
Jaguar i-Pace - Автомобиль года в Европе
Jaguar i-Pace - Автомобиль года в Европе
Сайт производителя

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К началу автосалона в Женеве традиционно объявляют победителя рейтинга Автомобиль Года в Европе за прошлый год. Этот раз тоже не стал исключением.

Лучшим авто 2018 года в Европе стал электрокар, что логично, учитывая их невероятную популярность в последнее время. Кто занял остальные места в рейтинге, сообщает ТопЖыр.

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ТОП-7 лучших авто в Европе в 2018 году

  1. Jaguar i-Pace
  2. Renault Alpine A110
  3. Kia Ceed,
  4. Ford Focus,
  5. Citroen C3 Aircross,
  6. Peugeot 508 и
  7. Mercedes-Benz A-класса.

Ранее был опубликован ТОП-5 самых дорогих электроавтомобилей в мире.

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Теги: лучшее авто года, автопремия, Европа, Jaguar i-Pace
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