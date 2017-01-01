Куда успел долететь отправленный в космос электрокар Tesla

Электрокар должен был успеть серьезно пострадать от радиации.

Прошло немногим больше года с момента запуска знаменитого электрокара Tesla Roadster с манекеном Стармэном в космос. Где авто находится сейчас и что с ним произошло за это время - рассказал Автоцентр.

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С февраля 2018 года электрокар пролетел более 811 млн километров, что в 12,4 раза большего всех дорог на Земле вместе взятых. Учитывая количество топлива, потраченного на запуск ракеты в космос, красный родстер Tesla стал самым экономным авто в мире, с показателем 60 мл топлива на 100 километров.

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Правда, авто уже вряд ли красное. Да и в целом электрокар должен был успеть серьезно пострадать от радиации. Starman и его родстер Tesla находятся на солнечной орбите. Авто максимально приблизились к Солнцу и сейчас всего в 222 470 233 км от звезды. От Земли электрокар наоборот, максимально отдалился - на 365 149 008 км. Свой первый виток электрокар завершит несколько позже в 2019 году.

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