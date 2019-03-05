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Справедливость, или беспредел?: Жесткие фото народной мести "героям парковки"

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Городские эвакуаторщики с проблемой "героев парковки" справляются пока так себе.
Справедливость, или беспредел?: Жесткие фото народной мести "героям парковки"
© autorambler.ru
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Справедливость, или беспредел?: Жесткие фото народной мести "героям парковки"
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Городские эвакуаторщики с проблемой “героев парковки“ справляются пока так себе. Некоторые пешеходы принимают этот факт, как предложение к действию и наказывают водителей, которым плевать на окружающих, самостоятельно.

Насколько это правильно - судить вам. Авторамблер опубликовал жесткую фотоподборку побитых и разрисованных авто нарушителей правил парковки.

Ранее сообщалось, что в Киеве стали массово эвакуировать машины “героев парковки“.

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Теги: герои парковки, фото, жесткие фото
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tinkerrr    05.03.2019, 17:29
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