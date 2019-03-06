В связи с этим в Новой Зеландии создали очень оригинальную социальную рекламу о необходимости пользования ремнями безопасности.

Лучше полоска на теле, чем на фото: Выжившие в ДТП показали следы от ремней безопасности

Лучше полоска на теле, чем на фото: Выжившие в ДТП показали следы от ремней безопасности

По статистике, пользование ремнем безопасности повышает шансы выжить на 40%. Многие жертвы ДТП выжили бы, если бы были пристегнуты. Тем не менее, количество водителей, которые так или иначе не пользуются проверенной системой защиты, просто зашкаливает.

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В связи с этим в Новой Зеландии создали очень оригинальную социальную рекламу о необходимости пользования ремнями безопасности.

В рамках проекта Belted Survivor были взяты интервью у автомобилистов, которые выжили в авариях благодаря ремням безопасности. Счастливчикам восстановили с помощью грима повреждения, нанесенные ремнем безопасности после ДТП и попросили рассказать историю своего спасения.

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Общий смысл компании удачно сформулировал один из пользователей Сети: “Лучше красная полоска на теле, чем черная в уголке фотографии“.

Остается надеяться, что максимальное число водителей научаться на чужом примере и наконец-то начнет пристегиваться.

Ранее сообщалось, что французы придумали специальное виски для водителей.