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На пограничных пунктах усилят охрану из-за провокаций владельцев "евроблях"

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При необходимости пункты пропуска будут усиливаться дополнительными резервами и группами реагирования.
Некоторые активисты были задержаны в рамках действующего законодательства
Некоторые активисты были задержаны в рамках действующего законодательства
depositphotos.com

В Украине планируют усилить охрану пунктов пропуска на границе в связи с продолжением провокационных действий владельцев “евроблях“. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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В частности, инциденты с активистами зафиксированы в районе пункта пропуска Шегини-Медыка, где “евробляхеры“ препятствовали работе таможенников и не выполняли законные требования военнослужащих.

Некоторые активисты были задержаны в рамках действующего законодательства. При необходимости пункты пропуска будут усиливаться дополнительными резервами и группами реагирования.

Ранее сообщалось, что первое таджикское авто удивило своим дизайном.

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Теги: таможня, растаможка, евробляхи
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