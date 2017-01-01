На пограничных пунктах усилят охрану из-за провокаций владельцев "евроблях"

При необходимости пункты пропуска будут усиливаться дополнительными резервами и группами реагирования.

Некоторые активисты были задержаны в рамках действующего законодательства depositphotos.com

В Украине планируют усилить охрану пунктов пропуска на границе в связи с продолжением провокационных действий владельцев “евроблях“. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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В частности, инциденты с активистами зафиксированы в районе пункта пропуска Шегини-Медыка, где “евробляхеры“ препятствовали работе таможенников и не выполняли законные требования военнослужащих.

Некоторые активисты были задержаны в рамках действующего законодательства. При необходимости пункты пропуска будут усиливаться дополнительными резервами и группами реагирования.

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