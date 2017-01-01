Уникальная автонаходка: В Сети засветился редчайший Запорожец "Ялта"

В отличии от других редких "Запорожцев" этот экземпляр полностью оригинальный - сохранилась даже настоящая краска.

В Сети показали очень редкую автонаходку отечественного происхождения - экспортный вариант “Запорожца“ ЗАЗ-965 АЭ “Ялта“.

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Нужно понимать, что таких автомобилей буквально остались единицы. Тем более, в настолько идеальном состоянии - у машины 67-го года выпуска пробег всего 38 тысяч километров.

В отличии от других редких “Запорожцев“ этот экземпляр полностью оригинальный - сохранилась даже настоящая краска. Машиной пользовались нечасто и хранили бережно, поэтому кузов почти не пострадал от коррозии.

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Экспортный вариант ЗАЗ-965 АЭ “Ялта“ внешне отличался в первую очередь некоторыми нетипичными элементами кузова, наличием левого наружного зеркала, другим рулевым колесом и кожзамом на потолке.

Ранее неизвестные прототипы украинских микроавтобусов ЗАЗ и ЛАЗ показали на фото.