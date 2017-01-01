Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Уникальная автонаходка: В Сети засветился редчайший Запорожец "Ялта"

Комментариев: 0
В отличии от других редких "Запорожцев" этот экземпляр полностью оригинальный - сохранилась даже настоящая краска.
Уникальная автонаходка: В Сети засветился редчайший Запорожец "Ялта"
© Скриншот видео
Фото 1/6
Уникальная автонаходка: В Сети засветился редчайший Запорожец "Ялта"
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Сети показали очень редкую автонаходку отечественного происхождения - экспортный вариант “Запорожца“ ЗАЗ-965 АЭ “Ялта“.

Читай также: Украинский мастер оборудовал ИЖ-21251 встроенной печью на дровах

Нужно понимать, что таких автомобилей буквально остались единицы. Тем более, в настолько идеальном состоянии - у машины 67-го года выпуска пробег всего 38 тысяч километров.

В отличии от других редких “Запорожцев“ этот экземпляр полностью оригинальный - сохранилась даже настоящая краска. Машиной пользовались нечасто и хранили бережно, поэтому кузов почти не пострадал от коррозии.

Читай также: Как украинский “ЛуАЗик“ удивлял словенских журналистов

Экспортный вариант ЗАЗ-965 АЭ “Ялта“ внешне отличался в первую очередь некоторыми нетипичными элементами кузова, наличием левого наружного зеркала, другим рулевым колесом и кожзамом на потолке.

Ранее неизвестные прототипы украинских микроавтобусов ЗАЗ и ЛАЗ показали на фото.

Поделись:
Теги: Запорожец, Горбатый, интересные авто
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь