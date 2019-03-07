Жесткое ДТП на Майдане: Неуправляемый Volkswagen разбил 6 автомобилей

Honda CR-V выезжала на Крещатик со стороны Михайловской улицы, когда в нее влетел белый седан Volkswagen, не остановившийся на красный свет.

В среду, 6 марта, в центре Киева произошла авария с участием шести автомобилей. Об этом сообщает Информатор.

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"Honda CR-V выезжала на Крещатик со стороны Михайловской улицы, когда в нее влетел белый седан Volkswagen, не остановившийся на красный свет. Более того, "немец" не затормозил, врезавшись в стоящий на встречной полосе Citroen C3. Скорость столкновения была такой, что "француз" съехал на соседнюю полосу, врезавшись в ВАЗ 2109. Также по инерции Citroen зацепил и находившиеся сзади Dacia и Hyundai. К счастью, в результате такого столкновения ни один из участников ДТП не получил серьезных травм", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Киевом на маршрутку с людьми упало дерево: Женщина в тяжелом состоянии.