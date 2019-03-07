Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Поворачивают задние колеса: Редкий самосвал Terberg сняли в Киеве

Комментариев: 1
В Киеве засветился редкий для наших дорог самосвал Terberg.
Самосвалы Terberg созданы для работы в сверхтяжелых ситуациях
Самосвалы Terberg созданы для работы в сверхтяжелых ситуациях
autocentre.ua

В Киеве засветился редкий для наших дорог самосвал Terberg. Об этом сообщает Автоцентр.

Читай также: Культовый автомузей в США продает коллекцию: Список авто

Шведский автопроизводитель Terberg специализируется на доработке грузовиков Volvo, чем и объясняется сходство экземпляра на фото с грузовиком Volvo FM.

Самосвалы Terberg созданы для работы в сверхтяжелых ситуациях - обычно с увеличенным количеством осей. Для лучшей маневренности эти грузовики оборудованы подруливающей последней ведущей осью. Как и киевский Terberg-1350 6х6 на фото.

Ранее сообщалось, что украинский мастер оборудовал ИЖ-21251 встроенной печью на дровах.

Поделись:
Теги: грузовики, самосвалы, Terberg, интересные авто
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
П    07.03.2019, 13:38
Оценка:  0
П
Типа для наших дорог?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь