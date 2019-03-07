Поворачивают задние колеса: Редкий самосвал Terberg сняли в Киеве

В Киеве засветился редкий для наших дорог самосвал Terberg.

Самосвалы Terberg созданы для работы в сверхтяжелых ситуациях autocentre.ua

В Киеве засветился редкий для наших дорог самосвал Terberg. Об этом сообщает Автоцентр.

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Шведский автопроизводитель Terberg специализируется на доработке грузовиков Volvo, чем и объясняется сходство экземпляра на фото с грузовиком Volvo FM.

Самосвалы Terberg созданы для работы в сверхтяжелых ситуациях - обычно с увеличенным количеством осей. Для лучшей маневренности эти грузовики оборудованы подруливающей последней ведущей осью. Как и киевский Terberg-1350 6х6 на фото.

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