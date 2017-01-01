В Одессе огромная пробка организованно расступилась перед каретой "скорой"

Привыкли к впечатляющим видео из Европы, где автомобилисты единодушно сворачивают на обочину, пропуская авто скорой?

Водители съезжали в сторону задолго до приближения "скорой" Скриншот видео

Привыкли к впечатляющим видео из Европы, где автомобилисты единодушно сворачивают на обочину, пропуская авто скорой?

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Теперь такое можно увидеть и в Украине. Трогательное видео, как автомобилисты в Одессе “расступились“ и пропустили “скорую“ с включенной сиреной опубликовали в Facebook.

Приятно, что осознанность украинских водителей растет - водители съезжали в сторону задолго до приближения “скорой“, что помогла машине проехать улицу за считанные минуты.

Ранее сообщалось, что автопилот Tesla обвиняют в аварии в США: Появилось видео инцидента.