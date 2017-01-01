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В Одессе огромная пробка организованно расступилась перед каретой "скорой"

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Привыкли к впечатляющим видео из Европы, где автомобилисты единодушно сворачивают на обочину, пропуская авто скорой?
Водители съезжали в сторону задолго до приближения "скорой"
Водители съезжали в сторону задолго до приближения "скорой"
Скриншот видео

Привыкли к впечатляющим видео из Европы, где автомобилисты единодушно сворачивают на обочину, пропуская авто скорой?

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Теперь такое можно увидеть и в Украине. Трогательное видео, как автомобилисты в Одессе “расступились“ и пропустили “скорую“ с включенной сиреной опубликовали в Facebook.

Приятно, что осознанность украинских водителей растет - водители съезжали в сторону задолго до приближения “скорой“, что помогла машине проехать улицу за считанные минуты.

Ранее сообщалось, что автопилот Tesla обвиняют в аварии в США: Появилось видео инцидента.

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Теги: скорая помощь, Одесса, уступили дорогу скорой
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