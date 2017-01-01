Прохожий эффектно спас загоревшийся на зарядке электроавтомобиль - видео

Длинный кабель воспламенился, медленно поджаривая кузов авто.

К счастью, к машине подоспел обычный прохожий и успел спасти электрокар. Скриншот видео

Электрокары постепенно покоряют мир из-за своей экономности и экологичности. Но у людей, которых все еще не покорила идея авто на электрике остаются сомнения по поводу безопасности таких авто.

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В реальности, в которой смартфоны взрываются в руках у пользователей, езда на машине с огромным аккумулятором за спиной может показаться рискованной.

Проблемы могут возникнуть и при зарядке. Как с этим VW e-Golf, который заряжали от домашней розетки. Длинный кабель воспламенился, медленно поджаривая кузов авто. К счастью, к машине подоспел обычный прохожий и успел спасти электрокар.

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Впрочем, если верить производителем, соблюдение обычных правил безопасности сделает пользование электрокарами не менее безопасными, чем езда на обычном бензиновом авто.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Ранее сообщалось, что автопилот Tesla обвиняют в аварии в США: Появилось видео инцидента.