Тяжелый день на работе: Пятничная автоподборка #21

Несмотря на известный стереотип, женщины намного более осторожные водители и создают меньше аварийных ситуаций, чем мужчины.

В подтверждение исследований, героями ролика стали в основном мужчины Скриншот видео

Читай также: В российском городе два БТРа “раздавили“ целую полосу автомобилей Несмотря на известный стереотип, женщины намного более осторожные водители и создают меньше аварийных ситуаций, чем мужчины. В сегодняшней пятничной подборке видео нелепых ДТП. И в подтверждение исследований, героями этого ролика стали в основном мужчины. Ранее сообщалось, что первое таджикское авто удивило своим дизайном.

n.ivko