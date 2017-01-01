Тяжелый день на работе: Пятничная автоподборка #21
Несмотря на известный стереотип, женщины намного более осторожные водители и создают меньше аварийных ситуаций, чем мужчины.
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Несмотря на известный стереотип, женщины намного более осторожные водители и создают меньше аварийных ситуаций, чем мужчины. В сегодняшней пятничной подборке видео нелепых ДТП. И в подтверждение исследований, героями этого ролика стали в основном мужчины.
Ранее сообщалось, что первое таджикское авто удивило своим дизайном.
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