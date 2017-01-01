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Тяжелый день на работе: Пятничная автоподборка #21

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Несмотря на известный стереотип, женщины намного более осторожные водители и создают меньше аварийных ситуаций, чем мужчины.
В подтверждение исследований, героями ролика стали в основном мужчины
В подтверждение исследований, героями ролика стали в основном мужчины
Скриншот видео

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Несмотря на известный стереотип, женщины намного более осторожные водители и создают меньше аварийных ситуаций, чем мужчины. В сегодняшней пятничной подборке видео нелепых ДТП. И в подтверждение исследований, героями этого ролика стали в основном мужчины.

Ранее сообщалось, что первое таджикское авто удивило своим дизайном.

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Теги: ДТП, пятничная подборка, глупые ситуации на дороги, фэйлы
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