Украинская дальнобойщица рассказала про свой первый рейс - видео

В новом выпуске девушка рассказала о своем первом одиночном выезде.

Профессия водителя магистрального тягача - совсем не только мужская, как многие думают Скриншот видео

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Профессия водителя магистрального тягача - совсем не только мужская, как многие думают. Одна из украинских представительниц этой непростой профессии Елена Дровняк регулярно рассказывает на своем канале в Youtube интересные истории о своей работы.

В новом выпуске девушка рассказала о своем первом одиночном выезде и о трудностях, с которыми она тогда столкнулась. А также вспомнила свой очень нервный первый обгон на трассе.

Ранее сообщалось, что снегоуборочная машина едва не похоронила заживо авто с женщиной в салоне.