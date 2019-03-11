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Украинская дальнобойщица рассказала про свой первый рейс - видео

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В новом выпуске девушка рассказала о своем первом одиночном выезде.
Профессия водителя магистрального тягача - совсем не только мужская, как многие думают
Профессия водителя магистрального тягача - совсем не только мужская, как многие думают
Скриншот видео

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Профессия водителя магистрального тягача - совсем не только мужская, как многие думают. Одна из украинских представительниц этой непростой профессии Елена Дровняк регулярно рассказывает на своем канале в Youtube интересные истории о своей работы.

В новом выпуске девушка рассказала о своем первом одиночном выезде и о трудностях, с которыми она тогда столкнулась. А также вспомнила свой очень нервный первый обгон на трассе.

Ранее сообщалось, что снегоуборочная машина едва не похоронила заживо авто с женщиной в салоне.

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Теги: женщины, женщина за рулем. 8 марта, дальнобойщица
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Комментариев (2)
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fkrfyfan    11.03.2019, 16:32
Оценка:  0
fkrfyfan
Плечевые мужики на трассе есть?
гость  (аноним)  11.03.2019, 15:26
Оценка:  0
гость
Супер! Молодец!
У украинцев, после развала еб...ного совка, открываются огромные перспективы, возможности, свобода выбора!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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