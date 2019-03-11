Украинская дальнобойщица рассказала про свой первый рейс - видео
В новом выпуске девушка рассказала о своем первом одиночном выезде.
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Профессия водителя магистрального тягача - совсем не только мужская, как многие думают. Одна из украинских представительниц этой непростой профессии Елена Дровняк регулярно рассказывает на своем канале в Youtube интересные истории о своей работы.
В новом выпуске девушка рассказала о своем первом одиночном выезде и о трудностях, с которыми она тогда столкнулась. А также вспомнила свой очень нервный первый обгон на трассе.
Ранее сообщалось, что снегоуборочная машина едва не похоронила заживо авто с женщиной в салоне.
Полная версия правил
У украинцев, после развала еб...ного совка, открываются огромные перспективы, возможности, свобода выбора!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!