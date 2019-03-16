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В Украине засняли редчайший двухэтажный автобус с убирающимися фарами

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Другая особенность - уникальное оформление передней части, которая имеет некоторые элементы дорогих спорткаров.
В Украине засняли редчайший двухэтажный автобус с убирающимися фарами
© autocentre.ua
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В Украине засняли редчайший двухэтажный автобус с убирающимися фарами
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В Киеве засветился редкий в Украине автобус Obradors ST 400. В чем особенности автобуса и чем он интересен рассказал Автоцентр.

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Двухэтажные туристические автобусы - уже большая редкость у нас. Другая особенность  - уникальное оформление передней части, которая имеет некоторые элементы дорогих спорткаров.

Что может быть общего у автобуса и спорткара? Казалось бы, более разных авто не найти. Тогда присмотритесь к фарам автобуса - днем их не видно, так как они скрыты специальными щитками, как у дорогих спорткаров. Убирающиеся фары - очень нетипичный выбор для автобусов.

Ранее сообщалось, что украинский мастер оборудовал ИЖ-21251 встроенной печью на дровах.

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Теги: интересные авто, автобус, суперкар, двухэтажный автобус, Украина
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
werytas    16.03.2019, 12:24
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werytas
На снимках разные автобусы. Собрали до кучи сканию и мерседес с рено в одну кучу. Ассорти из фоток ну очень "уникального" автобуса
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