В Украине засняли редчайший двухэтажный автобус с убирающимися фарами

Другая особенность - уникальное оформление передней части, которая имеет некоторые элементы дорогих спорткаров.

В Киеве засветился редкий в Украине автобус Obradors ST 400. В чем особенности автобуса и чем он интересен рассказал Автоцентр.

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Двухэтажные туристические автобусы - уже большая редкость у нас. Другая особенность - уникальное оформление передней части, которая имеет некоторые элементы дорогих спорткаров.

Что может быть общего у автобуса и спорткара? Казалось бы, более разных авто не найти. Тогда присмотритесь к фарам автобуса - днем их не видно, так как они скрыты специальными щитками, как у дорогих спорткаров. Убирающиеся фары - очень нетипичный выбор для автобусов.

Ранее сообщалось, что украинский мастер оборудовал ИЖ-21251 встроенной печью на дровах.