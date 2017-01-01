Какие суперкары чаще всего гуглят в мире: Карта

Самым популярным в мире стал Audi R8, который обогнал Bugatti Chiron и Lamborghini Aventador.

Audi R8 стал самым популярным в 95 из 169 стран с 939 870 запросами в Сети wikipedia.org

В Сети появилась очередная интересная автостатистика. В этот раз страховая компания из Великобритании Veygo подготовила рейтинг самых запрашиваемых в мире суперкаров в поисковике Google

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В данном исследовании учитывались только суперкары, не старше 10 лет. Самым популярным в мире стал Audi R8, который обогнал Bugatti Chiron и Lamborghini Aventador.

Audi R8 стал самым популярным в 95 из 169 стран с 939 870 запросами в Сети. Второе и третье места занял Bugatti Chiron Lamborghini Aventador с 701 140 и 562 770 запросами соответственно.

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Далее расположились Lamborghini Aventador (562,770), Bugatti Veyron (443,410), Lamborghini Huracan (384,270), Lamborghini Veneno (371,570), McLaren 675LT (368,810), Ford GT (313,380) и the Ferrari 458 (256,590).

Также была опубликована карта самых популярных суперкаров по регионам.

Также была опубликована карта самых популярных суперкаров по регионам veygo.com

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