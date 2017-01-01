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Какие суперкары чаще всего гуглят в мире: Карта

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Самым популярным в мире стал Audi R8, который обогнал Bugatti Chiron и Lamborghini Aventador.
Audi R8 стал самым популярным в 95 из 169 стран с 939 870 запросами в Сети
Audi R8 стал самым популярным в 95 из 169 стран с 939 870 запросами в Сети
wikipedia.org

В Сети появилась очередная интересная автостатистика. В этот раз страховая компания из Великобритании Veygo подготовила рейтинг самых запрашиваемых в мире суперкаров в поисковике Google

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В данном исследовании учитывались только суперкары, не старше 10 лет. Самым популярным в мире стал Audi R8, который обогнал Bugatti Chiron и Lamborghini Aventador.

Audi R8 стал самым популярным в 95 из 169 стран с 939 870 запросами в Сети. Второе и третье места занял Bugatti Chiron Lamborghini Aventador с 701 140 и 562 770 запросами соответственно. 

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Далее расположились Lamborghini Aventador (562,770), Bugatti Veyron (443,410), Lamborghini Huracan (384,270), Lamborghini Veneno (371,570), McLaren 675LT (368,810), Ford GT (313,380) и the Ferrari 458 (256,590).

Также была опубликована карта самых популярных суперкаров по регионам.

Также была опубликована карта самых популярных суперкаров по регионам
Также была опубликована карта самых популярных суперкаров по регионам
veygo.com

Ранее сообщалось, какие 10 минут лучше избегать: Когда в течение дня риск ДТП самый большой.

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Теги: статистика, исследование, суперкары, спорткары
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