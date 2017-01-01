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Мужчины на каких авто больше всего нравятся женщинам: Результаты исследования

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Девушек попросили оценить степень симпатии к двум одинаково привлекательным мужчинам, один из которых водит обычную машину, а второй - спорткар.
Владелец надежного авто имеет большую привлекательность, так как воспринимается надежным
Владелец надежного авто имеет большую привлекательность, так как воспринимается надежным
depositphotos.com

Появились результаты интересного исследования ученых из университета Буффало и Мичиганского университета. Об этом сообщает Авто24.

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В ходе исследования девушек попросили оценить степень симпатии к двум одинаково привлекательным мужчинам, один из которых водит среднестатистическую, но надежную машину, а второй - спорткар.

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Выяснилось, что владелец надежного авто имеет большую привлекательность, так как воспринимается надежным, практичным и ассоциируется с длительными отношениями.

Владельцы же спорткаров кажутся безответственными, ненадежными и склонными к лишней трате денег.

Ранее сообщалось, что Volvo ограничит скорость всех своих авто до 180 км в час.

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Теги: девушки, женщины, авто, статистика
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