Украинские водители массово переводят авто на газ: Свежая статистика

Количество автомобилистов, которые решили установить на свое авто ГБО растет с огромной скоростью.

C начала 2019 года уже зарегистрировано 18 664 транспортных средств с установленным ГБО youtube.com

Количество автомобилистов, которые решили установить на свое авто ГБО растет с огромной скоростью - в прошлом году их количество увеличилось почти в два раза.

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За 2018 год в Украине зарегистрировали около 112 тысяч транспортных средств с установленным газобаллонным оборудованием (ГБО), что на 42% больше, чем в 2017 году. Такую информацию опубликовал Главный сервисный центр МВД Украины в ответ на информационный запрос УНН.

Кроме того, в Главном сервисном центре МВД сообщили, что с начала 2019 года уже зарегистрировано 18 664 транспортных средств с установленным ГБО.

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Учитывая, что в Украине ездит множество нелегально переоборудованных авто, их общее количество еще больше.

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