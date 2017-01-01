Как знаменитому ЗАЗ-1102 дали название "Таврия" и какие еще были варианты

Среди сотен вариантов от читателей были такие, как “Хортица“, “Днепр“, “Славутич“, “Січ“ и другие.

Вчера уже публиковались фотографии прототипа автомобиля “Таврия“, который так и не пошел в серию. Сегодня продолжим вспоминать истории об этом интересном отечественном авто и расскажем, как машина получила свое название. Историю опубликовал Автоцентр.

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Авто ЗАЗ-1102 создавали как замену “Запорожца“. Авто с принципиально новой компановкой должно было получить новое имя. Для выполнения этой задачи в конце 1985 года был объявлен конкурс среди читателей местных газет “Индустриальное Запорожье“ и “Комунаровець“.

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Среди сотен вариантов от читателей были такие, как “Хортица“, “Днепр“, “Славутич“, “Січ“ и другие. Жюри выбрало вариант работника завода “Коммунар“ Андрея Нечета - “Таврия“.

Интересно, что такой же вариант предложили и несколько других участников, но премию получил именно Нечета, который, кстати, перевел ее в Фонд мира.

Ранее сообщалось, что Таврия превратили в роскошное гоночное авто.