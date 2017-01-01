Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Как знаменитому ЗАЗ-1102 дали название "Таврия" и какие еще были варианты

Комментариев: 0
Среди сотен вариантов от читателей были такие, как “Хортица“, “Днепр“, “Славутич“, “Січ“ и другие.
Жюри выбрало вариант работника завода “Коммунар“ Андрея Нечета - “Таврия“.
Жюри выбрало вариант работника завода “Коммунар“ Андрея Нечета - “Таврия“.
Сеть

Вчера уже публиковались фотографии прототипа автомобиля “Таврия“, который так и не пошел в серию. Сегодня продолжим вспоминать истории об этом интересном отечественном авто и расскажем, как машина получила свое название. Историю опубликовал Автоцентр.

Читай также: В Сети показали неизвестный прототип ЗАЗ с элементами трех иномарок

Авто ЗАЗ-1102 создавали как замену “Запорожца“. Авто с принципиально новой компановкой должно было получить новое имя. Для выполнения этой задачи в конце 1985 года был объявлен конкурс среди читателей местных газет “Индустриальное Запорожье“ и “Комунаровець“.

Читай также: В Сети засветилась загадочная “праворульная“ ЗАЗ-1102 Таврия

Среди сотен вариантов от читателей были такие, как “Хортица“, “Днепр“, “Славутич“, “Січ“ и другие. Жюри выбрало вариант работника завода “Коммунар“ Андрея Нечета - “Таврия“.

Интересно, что такой же вариант предложили и несколько других участников, но премию получил именно Нечета, который, кстати, перевел ее в Фонд мира.

Ранее сообщалось, что Таврия превратили в роскошное гоночное авто.

Поделись:
Теги: Таврия, история, отечественные авто, интересные авто
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь