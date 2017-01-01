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В Сети разлетелось фото Ferrari из Украины с ГБО

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В Соцсетях вызвало обсуждение фото авто, похожего на родстер Ferrari 430, которое заправляется газом.
Вскоре выяснилось, что на фото изображена не настоящая Ferrari 430, а ее копия
Вскоре выяснилось, что на фото изображена не настоящая Ferrari 430, а ее копия
facebook.com

В Соцсетях разлетелось фото авто, похожего на родстер Ferrari 430, которое заправляется газом. Фото опубликовал “Киев Автомобильный“.

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Мнения о происходящем на фото разошлись - одни говорят, что владельцу такого авто не стоит экономить на топливе, другие заявили, что именно крупнолитражные автомобили в большинстве случаев являются клиентами газовых заправок.

Впрочем, вскоре выяснилось, что на фото изображена не настоящая Ferrari 430, а ее копия, сделанная на базе значительно более дешевой Toyota MR2.

Мнения о происходящем на фото разошлись
Мнения о происходящем на фото разошлись
facebook.com

Ранее публиковался ТОП-5 самых дешевых растаможенных евроблях.

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Теги: Ferrari 430, тюнинг, интересные авто, ГБО
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