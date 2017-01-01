Кто агрессивнее за рулем - мужчины, или женщины: Результаты эксперимента

В ходе эксперимента были проанализированы реакции мужчин и женщин за рулем на разные звуки, запахи, тактильные и вкусовые ощущения.

Выяснилось, что женщины за рулем значительно более эмоциональны, чем мужчины depositphotos.com

На базе Голдсмитского университета был проведен любопытный эксперимент - ученые решили выяснить наконец-то, кто осторожнее - мужчины, или женщины. Об этом сообщает Авто24, со ссылкой на Mignews.

Читай также: Что будет, если поставить машину на квадратные колеса: Видеоэксперимент

В ходе эксперимента были проанализированы реакции мужчин и женщин за рулем на разные звуки, запахи, тактильные и вкусовые ощущения. Также был зафиксирован уровень эмоциональности водителей.

Выяснилось, что женщины за рулем значительно более эмоциональны, чем мужчины. Представительницы прекрасного пола на 12% агрессивнее и на 14% сильнее воспринимают звуковые сигналы и критику в свой адрес. Также женщины более сконцентрированы на дороге.

Ранее сообщалось, что в Сети показали удивительный Opel сразу с двумя рулями.