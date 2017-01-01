Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Кто агрессивнее за рулем - мужчины, или женщины: Результаты эксперимента

Комментариев: 0
В ходе эксперимента были проанализированы реакции мужчин и женщин за рулем на разные звуки, запахи, тактильные и вкусовые ощущения.
Выяснилось, что женщины за рулем значительно более эмоциональны, чем мужчины
Выяснилось, что женщины за рулем значительно более эмоциональны, чем мужчины
depositphotos.com

На базе Голдсмитского университета был проведен любопытный эксперимент - ученые решили выяснить наконец-то, кто осторожнее - мужчины, или женщины. Об этом сообщает Авто24, со ссылкой на Mignews.

Читай также: Что будет, если поставить машину на квадратные колеса: Видеоэксперимент

В ходе эксперимента были проанализированы реакции мужчин и женщин за рулем на разные звуки, запахи, тактильные и вкусовые ощущения. Также был зафиксирован уровень эмоциональности водителей.

Выяснилось, что женщины за рулем значительно более эмоциональны, чем мужчины. Представительницы прекрасного пола на 12% агрессивнее и на 14% сильнее воспринимают звуковые сигналы и критику в свой адрес. Также женщины более сконцентрированы на дороге.

Ранее сообщалось, что в Сети показали удивительный Opel сразу с двумя рулями.

Поделись:
Теги: эксперимент, исследование, женщины за рулем
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь