Тюнинг "Запорожца" под Porsche поразил автомобильных журналистов США

Среди множества различных тюнингов с участием Запорожца, этот очевидно один из лучших.

Это авто по сути является все же Порше - от ЗАЗ у него только облицовочные компоненты Скриншот видео

Об этом гибриде ЗАЗ-968 и Porsche Boxster 986 мы сообщали не так давно. Позже выяснилось, что необычный самодельный автомобиль построило белорусское ателье Shif Custom. Среди множества различных тюнингов с участием Запорожца, этот очевидно один из лучших.

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И теперь о нем узнали уже и за океаном. О Запорожце на агрегатах Порше написало известное издание Jalopnik, сообщает Автоцентр.

“Удивительно, но мне нравится эта странная вещь. Сейчас у меня в гараже стоит “потрепанный” 986 Boxster и, возможно, мне следует связаться с Shif Custom для “получения” нового кузова. В комплекте со стальными колесами и зимней резиной он выглядит чертовски хорошо”, - написал авто статьи.

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Это авто по сути является все же Порше - от ЗАЗ у него только облицовочные компоненты, хотя его творцы акцентируют внимание на том, что хотели создать именно крутой Запорожец.

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