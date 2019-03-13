В Германии оштрафовали более 100 водителей, не пропустивших скорую

Иногда и в Германии случаются неприятные инциденты с несознательными водителями.

Принято считать, что в Европе все поголовно пропускают машины скорой, съезжая в сторону, как на популярных в Сети видеороликах.

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Тем не менее, иногда и там случаются неприятные инциденты с несознательными водителями. Как, например, в Германии, где более сотни водителей получили штрафы за то, что не создали спасательный коридор для проезда скорой помощи. Об этом сообщает ТСН.

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Общая сумма составила 23 тысячи евро. Автомобилисты блокировали не только проезд скорой, но и эвакуаторов, пожарных и полицейских автомобилей к месту масштабной аварии на автобане возле Карлсруэ. Авария произошла 7 марта в результате наезда одного грузовика на другой.

Ранее сообщалось, что жуткое видео спасения велосипедиста на ж/д переезде.