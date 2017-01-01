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Беспилотные авто хуже замечают темнокожих пешеходов - эксперимент

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Беспилотники на 5% хуже распознают темнокожих пешеходов, чем людей со светлым цветом кожи.
Ученые протестировали восемь разных “умных компьютеров“ современных систем обнаружения
Ученые протестировали восемь разных “умных компьютеров“ современных систем обнаружения
depositphotos.com

О неожиданной угрозе ДТП с участием беспилотников рассказали ученые. Выяснилось, что  у искусственного интеллекта есть проблемы с распознаванием людей с темным цветом кожи. 

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Об этом сообщает Авто24, со ссылкой на исследование Корнеллского университета.

Беспилотники на 5% хуже распознают темнокожих пешеходов, чем людей со светлым цветом кожи. В темное время суток автопилот может даже не среагировать.

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В рамках исследования ученые протестировали восемь разных “умных компьютеров“ современных систем обнаружения, используя изображения пешеходов, разделенных на две категории на основе их оценки по шкале Фитцпатрика, которая обычно используется для классификации цвета кожи человека.

Ранее сообщалось, какие суперкары чаще всего гуглят в мире: Карта.

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Теги: беспилотники, исследование, эксперимент
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