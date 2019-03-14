ТОП-6 самых популярных электрокаров и гибридов в Украине в 2019 году

В отличии от января, в феврале впервые зарегистрировали больше гибридов, чем просто электрокаров.

За второй месяц 2019 года в Украине зарегистрировал 908 электрокаров и гибридов. Об этом сообщает агентство IRS Group.

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В отличии от января, в феврале впервые зарегистрировали больше гибридов, чем просто электрокаров. Среди гибридов лидером стала Toyota Rav-4 - всего их купили 165 штук. Среди электрокаров на первом месте остается Nissan Leaf. Со статистикой продаж автомобилей на электрике за первые два месяца этого года можно ознакомиться ниже.

ТОП-3 самых популярных электрокаров в 2019 году (за январь и февраль)

Nissan Leaf - 191 авто; Tesla Model S - 34 авто; BMW I3 - 34 авто.

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ТОП-3 самых популярных гибридов в 2019 году (за январь и февраль)

Toyota Rav-4 - 165 авто; Chevrolet Volt - 52 авто; Toyota Prius - 47 авто.

Ранее публиковался ТОП-5 самых дорогих электроавтомобилей в мире.