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ТОП-6 самых популярных электрокаров и гибридов в Украине в 2019 году

Комментариев: 1
В отличии от января, в феврале впервые зарегистрировали больше гибридов, чем просто электрокаров.
Toyota Rav-4 в феврале купили 165 раз
Toyota Rav-4 в феврале купили 165 раз
wikipedia.org

За второй месяц 2019 года в Украине зарегистрировал 908 электрокаров и гибридов. Об этом сообщает агентство IRS Group.

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В отличии от января, в феврале впервые зарегистрировали больше гибридов, чем просто электрокаров. Среди гибридов лидером стала Toyota Rav-4 - всего их купили 165 штук. Среди электрокаров на первом месте остается Nissan Leaf. Со статистикой продаж автомобилей на электрике за первые два месяца этого года можно ознакомиться ниже.

ТОП-3 самых популярных электрокаров в 2019 году (за январь и февраль)

  1. Nissan Leaf - 191 авто;
  2. Tesla Model S - 34 авто;
  3. BMW I3 - 34 авто.

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ТОП-3 самых популярных гибридов в 2019 году (за январь и февраль)

  1. Toyota Rav-4 - 165 авто;
  2. Chevrolet Volt - 52 авто;
  3. Toyota Prius - 47 авто.

Ранее публиковался ТОП-5 самых дорогих электроавтомобилей в мире.

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Теги: гибриды, электрокары, ТОП-5, ТОП-10
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  14.03.2019, 14:07
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гость
Та нам надо всем поселком работать лет 10 чтобы купить теслу)))
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