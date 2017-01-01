Куда обращаться за компенсацией, если ветер повалил дерево на авто

Владельцам поврежденных авто советуют обращаться в страховые компании.

Водителям, которые не оформили страховки, могут обращаться за компенсациями к коммунальщикам kiev.informator.ua

На днях на Украину обрушились мощнейшие ураганы - сильный ветер буквально вырывал деревья и рекламные конструкции, срывал крыши с домов. В результате множество авто получили повреждения. Об этом сообщает ТСН.

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Владельцам поврежденных авто советуют обращаться в страховые компании. Десятки автомобилистов уже обратились за компенсаций “КАСКО“ в столице.

Водителям, которые не оформили страховки, могут обращаться за компенсациями к коммунальщикам. Есть вероятность, что деньги на ремонт удастся получить через суд.

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Иск можно мотивировать тем, что коммунальщики не предотвратили возможные последствия разгула стихии. Например, вовремя не обрезали засохшие ветки деревьев. Но успех такого мероприятия сомнителен.

Ранее сообщалось, что на Верховную Раду завалилось огромное дерево.