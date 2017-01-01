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Bugatti презентовала миниатюрный электрокар по цене Nissan Leaf

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За максимальную мощность 13,6 лошадей придется доплатить.
Новое авто - детский Bugatti Baby II, повторяющий дизайн Type 35 1924 года в масштабе 0,75:1
Новое авто - детский Bugatti Baby II, повторяющий дизайн Type 35 1924 года в масштабе 0,75:1
autocentre.ua

Bugatti дешевым авто не назовешь. Как и электрокары в целом. Тем не менее, Bugatti действительно выпускает электрокар за 30 тыс евро - то есть по цене Nissan Leaf.

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Конечно, дальше следует “но“. Новое авто - детский Bugatti Baby II, повторяющий дизайн Type 35 1924 года в масштабе 0,75:1. Тем не менее, у авто двигатель на 13,6 “лошадей“ и несколько режимов работы.

“Детский“ режим урезает мощность до 1,36 лошадей и ограничивает скорость 20-ю километрами в час. “Взрослый“ режим включает уже 5,4 силы и 45 км в час. За максимальную мощность 13,6 лошадей придется доплатить - максимальная скорость в этом режиме не называется.

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Это авто создали в честь игрушечных электрокаров, которые выпускались компанией с 1927 по 1936 года в количестве около 500 штук. Современный детский электрокар получил приставку II в названии и тоже будет выпущен ограниченной серией в 500 экземпляров.

Это авто создали в честь игрушечных электрокаров, которые выпускались компанией с 1927 по 1936 года
Это авто создали в честь игрушечных электрокаров, которые выпускались компанией с 1927 по 1936 года
autocentre.ua

Ранее сообщалось, что прохожий эффектно спас загоревшийся на зарядке электроавтомобиль - видео.

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Теги: электрокар, Bugatti, детский автомобиль
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